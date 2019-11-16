Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı

Edirne’de, ‘Yunuslar’ olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polisler, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak hız kesmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Yunus ekiplerinin durduğu bir araçta yapılan aramada kağıtlara sarılmış halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Merkez Tarlakapı Caddesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durduran polisler, araçta yaptıkları aramada kağıtlara sarılı halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

