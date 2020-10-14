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  4. Yunus Timlerinin şüphesi 4 silah ve uyuşturucu maddeyi ortaya çıkardı

Yunus Timlerinin şüphesi 4 silah ve uyuşturucu maddeyi ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Motosikletli Polis Timlerince yapılan denetim ve kontrollerde 4 adet tabanca, uyuşturucu maddeler ile hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, Zafer, Kurtuluş ve İstiklal mahallelerinde denetim yaptı.

Eskişehir’de, Motosikletli Polis Timlerince yapılan denetim ve kontrollerde 4 adet tabanca, uyuşturucu maddeler ile hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, Zafer, Kurtuluş ve İstiklal mahallelerinde denetim yaptı. Gerçekleşen kontrollerde ekipler, durumundan şüphelendikleri 4 şüpheli şahsı durdurdu. Şüphelilere yapılan üst aramasında, 4 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan kontrollerde hakkında, hırsızlık suçundan arama kararı bulunan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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