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Yunus Timlerinin yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi

22.12.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yunus Timlerinin yaptığı denetimler sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömertürk Çakal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yunus Timlerinin yaptığı denetimler sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömertürk Çakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Timleri sokağa çıkma kısıtlamasında cezai işlem uygulamak için denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim esnasında F. Ç. idaresindeki otomobil durduruldu. Sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine ekipler, sürücüyü araçtan indirerek otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin içerisinde bir miktar uyuşturucu madde bulan ekipler, araç sürücüsü F. Ç.’yi gözaltına aldı. Şahıs, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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