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Yunusemre ilçesinde partililer arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:49 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki belediye başkanlığı sonuçlarına yapılan itiraz sonrası, İlçe Seçim Kurulu'nun yer aldığı adliyede bulunan AK Parti ve MHP'liler ile CHP ve İYİ Parti'liler arasında gerginlik yaşandı.

Yunusemre ilçesinde partililer arasında gerginlik

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki belediye başkanlığı sonuçlarına yapılan itiraz sonrası, İlçe Seçim Kurulu'nun yer aldığı adliyede bulunan AK Parti ve MHP'liler ile CHP ve İYİ Parti'liler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri tarafları sakinleştirirken, adliyedeki bekleyiş sürüyor.
Yunusemre Belediye Başkanlığı'nı, 61 oy farkla Cumhur İttifakı adayı mevcut başkan AK Parti'li Mehmet Çerçi kazandı. Yunusemre Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'liler, itiraz için İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyeye geldi. Bir süre sonra AK Parti ve MHP'liler de binaya geldi. İddiaya göre bahçede telefonla konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a, bir AK Parti'li laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında adliye bahçesinde gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri başta çevredekilerin araya girmesiyle tarafları sakinleşti. Her iki tarafın da adliyedeki bekleyişi sürüyor.
Millet İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, ittifak üyelerine seslenerek, "Sevgili Yunusemreli hemşerilerim, biliyorum hepiniz bugünü beklediniz. İnşallah kutlu olan bugün, Miraç Kandilinde, çok güzel bir sonuç alacağız. Sizlerin emekleriyle, alın terleriyle toplanmış olan oylara sahip çıkıyoruz. Sadece 61 oyla bu seçimi kaybettiğimizi sananlar, bu akşam çok büyük üzüntüye kapılacaktır. Çünkü 524 sandık tutanağını tek tek, ben ve ekibim 60 saat uykusuz kalarak teker teker inceledik. Bu seçimi İYİ Parti olarak biz kazandık arkadaşlar" dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de adliye binası içerisinde açıklamada yapıp, "AK Parti Yunusemre'de Mehmet Çerçi ile kazanmıştır. Şimdi itirazlar oluyor, bu süreç işlemektedir. Sonuçlar ilan edildiğinde Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de de Mehmet Çerçi belediye başkanlığını kazanmış olacaktır. Arkadaşlara da desteğinden ötürü teşekkür ederim. Tüm sonuçları da İlçe Seçim Kurulu hakimi açıklayacaktır. Bu itiraz süreçleri nereye giderse gitsin, sandık görevlilerimizin başarısı, seçmenlerimizin başarısı seçimi bize kazandırmıştır. Bunun dışında da spekülatif hiçbir haberi muhatap kabul etmiyoruz" dedi.

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