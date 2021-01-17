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Yunusemre’de kar mesaisi

17.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Yunusemre Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla gece boyunca yolların kapanmaması için çalıştı.Yoğun kar yağışının Yunusemre’nin yüksek bölgelerinde ve Yuntdağı’nda da etkili olmasıyla birlikte Yunusemre Belediyesi ekipleri vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için gece boyunca çalıştı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla gece boyunca yolların kapanmaması için çalıştı.
Yoğun kar yağışının Yunusemre’nin yüksek bölgelerinde ve Yuntdağı’nda da etkili olmasıyla birlikte Yunusemre Belediyesi ekipleri vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için gece boyunca çalıştı. Kepçe ve iş makineleriyle yolları açan belediye ekipleri, yolların buzlanmaması için de önlem aldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “İlçemizde Yuntdağı’nda ve yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması, yolların kapanmaması için gece boyunca çalıştı, yolları kardan temizleyerek buzlanmaya karşı tuz serimi yaptı. Herhangi olumsuz bir durumda vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezimizi arayabilir” dedi.

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