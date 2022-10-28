Yunus Emreli atletlerden 4 kupa, 9 madalya

Yunus Emre Belediyespor’un atletleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu’nda fırtına gibi esti.

Yunus Emre Belediyespor’un atletleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu’nda kupa ve madalyaları topladı.

Mavi Beyazlı sporcular, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde yapılan yarışlarda 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, takımlarda da 2 birincilik ve 2 ikincilik kupası elde etti.

Müsabakaları izleyen Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, başarıda emeği geçen sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, ekibe madalya ve kupalarını takdim etti. Yunus Emre Belediyesporlu sporcuların aldığı dereceler şöyle:

Küçük kızlarda Cansu Yaman 1., Yıldız kızlarda Ünzile Kozlu 3., Yıldız erkeklerde Çınar Damar 3., Genç kızlarda Güneş Şare 1., Tuğba Yılmaz 2., Salice Melek Kol 3., Genç erkeklerde Ercan Namal 1., Arda Çakır 2., Timur Duman 3., Takımlar sıralamasında Yıldız Kızlar 2, Yıldız Erkekler 2, Genç Kızlar 1, Genç Erkekler 1,

