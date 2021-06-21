HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yunuslar Bodrum’u mesken tuttu! "Müsilaj sebebiyle gelmiş olabilirler"

Yunuslar Bodrum’u mesken tuttu! "Müsilaj sebebiyle gelmiş olabilirler"

21.06.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen hafta görülen çizgili yunus sürüsü, vatandaşlar tarafından tekrar görüntülendi. Yunusların, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sebebiyle Bodrum’a gelmiş olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ortakent - Yahşi Mahallesi açıklarında görülen çizgili yunus sürüsü, yeniden aynı bölgede görüntülendi. Yine 5-6 yunustan oluşan sürü, görsel şölen oluşturdu. Yunusların bu gösterisi ilgiyle izlendi.

Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslardan görsel şölenBodrum açıklarında görüntülenen yunuslardan görsel şölen

Kimi vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Yunusların bu görsel şölenini Kaptan ve Su Ürünleri Mühendisi Atilla Aykoç kayıt altına aldı.

"GÖREBİLMEK İÇİN DÜNYANIN PARASINI VERİYORLAR"

Aykoç, yaptığı açıklamada yunusların müsilaj sebebiyle Marmara Denizi’nden gelmiş olabileceğini dile getirerek, "Ben bu kadar çok yunusu bu kadar sık görmedim Bodrum’da. Belki de müsilaj sebebiyle Marmara Denizi’nden gelmiş olabilirler. Çok özel hayvanlar. Bazı balıkçılar tabii hepsi değil, bu hayvanları ağları parçalıyor diye sevmiyor ama bunlara kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Ben yurt dışında da çalıştım. İnsanlar denizde yunus balina görebilmek için dünyanın parasını veriyor" şeklinde konuştu. (İHA)

0da61bdb-97ec-4c59-94c2-9ea399e1dbe3

96eb1c96-2756-4bca-891c-aba45bce9dbc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşındaİngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.