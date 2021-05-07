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Yunuslar deniz salyasından kaçarken görüntülendi

07.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde iki grup Yunus Balığı, Marmara Denizini kaplayan salyalardan kaçarken görüntülendi.

Marmara Denizinin dibinde aylardır etkili olan salya , son günlerde yüzeye çıkarak denizi kaplamaya devam ediyor. Denizi kaplayan salyalar büyük endişelere neden olurken, denizin dibinde bulunan canlıları da bu beladan kendilerine düşen payı alıyor.

TEMİZ ALAN ARIYORLAR

Bursa’nın Mudanya İlçesinde nesli tükenmekte olan Su Samurunun cansız bedeninin kıyıya vurmasından sonra Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi kıyılarında da Yunus Balıkları kirlilikten kaçmaya çalıştı. Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi kıyılarında 2 grup Yunus Balığı salyaların denizi kapladığı bölgelerden denizin temiz olduğu alanlara kaçmaya çalıştığı anlar, saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

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(İHA)

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