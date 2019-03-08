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Yunuslara otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

Bursa’da motorize yunus timleri otomobille çarpıştı.

Yunuslara otomobil çarptı

Bursa’da motorize yunus timleri otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet üzerinde bulunan bir polis memuru yaralandı.
Kaza, Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak’tan Şehreküstü istikametine seyir halinde olan 16 A 4861 plakalı motorize yunus timlerine, 5. Otel Sokak’tan caddeye çıkmak isteyen Mustafa Biat (23) idaresindeki 16 ACA 981 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Gökhan Demir, motosikletten yola savrularak yaralandı. Kazadan sonra Altıparmak Caddesi iki taraflı trafiğe kapatıldı. Yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Gökhan Demir ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası şok geçiren otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle birlikte Çarşı Polis Karakolu’na götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yunuslara otomobil çarptı

Yunuslara otomobil çarptı

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