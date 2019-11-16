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Yunuslara özgürlük için 2 günde 2 bin 500 imza topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bulunan yunus parkının kapatılması için 2 günde 2 bin 500 imza toplandı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bulunan yunus parkının kapatılması için 2 günde 2 bin 500 imza toplandı.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) öncülüğünde, Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu desteğiyle, 'Yunus esaretine son' adı altında yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. Dün ve bugün Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde saat 12.00'de stant açıldı. İmza kampanyasına katılanlar, taşıdıkları dövizlerle de yunus parkının kapatılması istedi. Marmarisliler kampanyaya, imzalarıyla destek verdi. İki gün içinde 2 bin 500 imza toplandı.
MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, "Bodrum'da vatandaşlar, 70 bin imza toplayarak yunus parkını kapattırmıştır. Hiçbir yunusun yeri, parklar değil okyanuslardır. Parklarda şifa dağıtıldığı öne sürülen yunuslarla ilgili bilimsel bir gerçeklik yoktur. Bu parklar sadece ticari amaçlıdır. Zulüm gören ve esaret altında yaşayan bir canlı başka bir canlıya şifa olmamıştır. Toplayacağımız imzaları Muğla Barosu aracılığıyla bakanlıklara ve yurt dışındaki hayvan hakları komisyonlarına göndereceğiz" dedi.
İlçede yerleşik yaşayan yabancılar, 40 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Marmarisliler ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de kampanyaya destek için imza attı. Öztürk, "Aynı zamanda Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumluluğumda. Hayvanların korunması, bakımı, ihtiyaçları için belediye olarak çok hassasız. Şahsım ve belediye olarak bu parkın kapatılması için seferber olduk" diye konuştu.

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