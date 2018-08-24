Yunusların balık kovalamacası drone ile görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki yunusun balık sürüsünü kovalaması, drone ile görüntülendi.

Harmason mevkisinde Ezine Çayı'na yakın bir noktada sahilde ikamet eden Levent Yurttaş, denizde yunus gördü.

Kıyıya yakın bir noktada iki yunusun balık sürüsünü kovaladığını fark eden Yurttaş, nadir görüntülenebilecek olayı havadan kayıt altına almayı başardı.

Yurttaş'ın drone ile kaydettiği görüntülerde, yunuslardan birinin hızla balık sürüsüne yaklaştığı, daha sonra yavrusu olduğu tahmin edilen diğerinin de kovalamacaya katıldığı görülüyor.

Yurttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketi Abana'da güzel bir doğa olayına tanıklık ettiğini söyledi.

Evinin sahile sıfır bir yerde olduğunu belirten Yurttaş, "Sabah uyandığımda kahvemi içerken yunusları gördüm. O an aklıma yanımda getirdiğim drone geldi. Hemen havalandırarak onların bulunduğu yerin üzerine götürdüm. Ekranda gördüğüm görüntüler inanılmazdı. Büyük heyecan yaşadım. Yunusların balık kovalamacasını yaklaşık 10 dakika boyunca görüntüledim. Süper bir manzara denk geldi, hava da deniz de çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

