HABER

Yunusların balık kovalamacası drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ikamet eden bir kişi, iki yunusun balık sürüsünü kovalamasını drone ile kayıt altına aldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki yunusun balık sürüsünü kovalaması, drone ile görüntülendi.

Harmason mevkisinde Ezine Çayı'na yakın bir noktada sahilde ikamet eden Levent Yurttaş, denizde yunus gördü.

Kıyıya yakın bir noktada iki yunusun balık sürüsünü kovaladığını fark eden Yurttaş, nadir görüntülenebilecek olayı havadan kayıt altına almayı başardı.

Yurttaş'ın drone ile kaydettiği görüntülerde, yunuslardan birinin hızla balık sürüsüne yaklaştığı, daha sonra yavrusu olduğu tahmin edilen diğerinin de kovalamacaya katıldığı görülüyor.

Yurttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketi Abana'da güzel bir doğa olayına tanıklık ettiğini söyledi.

Evinin sahile sıfır bir yerde olduğunu belirten Yurttaş, "Sabah uyandığımda kahvemi içerken yunusları gördüm. O an aklıma yanımda getirdiğim drone geldi. Hemen havalandırarak onların bulunduğu yerin üzerine götürdüm. Ekranda gördüğüm görüntüler inanılmazdı. Büyük heyecan yaşadım. Yunusların balık kovalamacasını yaklaşık 10 dakika boyunca görüntüledim. Süper bir manzara denk geldi, hava da deniz de çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
Başkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaretBaşkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaret
Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybettiFazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abana balık sürüsü drone ezine çayı havadan görüntüleme KASTAMONU yunus

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.