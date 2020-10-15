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  4. Yunusların dev gemilere eşlik ettiği muhteşem anlar havadan görüntülendi

Yunusların dev gemilere eşlik ettiği muhteşem anlar havadan görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar

HAVANDAN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul Boğazı’ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı. Bir süre İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizine doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

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