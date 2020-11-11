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  4. Yunusların gemiyle yarışı gülümsetti! Marmara Denizi'nde mest eden anlar

Yunusların gemiyle yarışı gülümsetti! Marmara Denizi'nde mest eden anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da avlanmak için açılan balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonuyla görüntülendi. Marmara Denizi'nde teknelere eşlik eden yunuslar, görenleri gülümsetti.

Avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar, Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.

Bir süre su yüzeyinde ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

GEMİYLE YARIŞTILAR

Balıkçı İdris Şeremet, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunusların balıkçı teknelerine eşlik etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

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Yunusların geminin önünde ilerlediğini görünce bu güzelliği kaydettiğini belirten Şeremet, "Denize ağ atmak için çıktığımızda yunuslar bizi karşıladı. Geminin önünde adeta bizimle yarış yaptılar, oyun oynadılar. Ağlarımıza zarar vermediler. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıyoruz." dedi.

AA

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