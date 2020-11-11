Yunusların gemiyle yarışı gülümsetti! Marmara Denizi'nde mest eden anlar

Avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar, Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.

Bir süre su yüzeyinde ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

GEMİYLE YARIŞTILAR

Balıkçı İdris Şeremet, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunusların balıkçı teknelerine eşlik etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

Yunusların geminin önünde ilerlediğini görünce bu güzelliği kaydettiğini belirten Şeremet, "Denize ağ atmak için çıktığımızda yunuslar bizi karşıladı. Geminin önünde adeta bizimle yarış yaptılar, oyun oynadılar. Ağlarımıza zarar vermediler. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıyoruz." dedi.

AA

