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Yunuslarla yüzdüler! Muhteşem anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Antalya'da tekne turuna çıkan turistler, yanlarında yüzen yunuslarla keyifli anlar yaşadı. Manzara karşısında çok mutlu olan turistler, teknelerin yanında yüzen yunusları çekmeyi ihmal etmedi.

Yunuslarla yüzdüler! Muhteşem anlar

Alanya'da turist gezdiren teknenin önünde bir anda yunuslar belirdi. Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler de bu anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Teknenin kaptanı Turgay Meşe, denizde seyir halindeyken yunusların kendisine eşlik ettiğini belirterek onları kayda aldığını söyledi. Meşe, "Alanya'mıza gelen yerli ve yabancı turistlere teknelerimizle tarihi şehri denizden görme imkanı sağlıyoruz. Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunus misafirlerimizin unutamayacakları bir an yaşamalarını sağlıyor" dedi.

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DHA

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