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Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği'ne bağlı merkezler, uyguladıkları yunuslarla özel yüzme programı (YÖYP) kapsamında 2010 yılından bu yana yaklaşık 4 bin otizmli çocuğa umut oldu.

Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği'ne bağlı merkezler, uyguladıkları yunuslarla özel yüzme programı (YÖYP) kapsamında 2010 yılından bu yana yaklaşık 4 bin otizmli çocuğa umut oldu.
Otizm, down sendromu, depresyon, nevrotik bozukluklar, beyin travması, beyin paralizi, çocuk cerebral paralizi, çocuk nevrozları ve gecikmiş konuşma gelişimi gibi birçok hastalığın tedavisinde uygulanan yunuslarla özel yüzme programı, 50'ye yakın farklı hastalıkta uygulanabiliyor. Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, özellikle maddi gücü olmayan otizmli çocuklara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, bugüne kadar yaklaşık 4 bin otizmli çocuğa umut olduklarını ve bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.
'RAKAMI 5 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'
Otizmli dernekler ve yetkililer tarafından programa katılan çocukların büyük çoğunluğunda önemli değişiklikler kaydedildiğine dair olumlu dönüşler aldıklarını kaydeden Gökalp, "Dernek olarak bu rakamı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bilimsel araştırmalar, hastaya temas eden yunusların yaydığı enerjinin vücuttaki sistemlerin daha iyi çalışmasına destek olduğu ve insanda korku, stres ile gerginlik hislerini azalttığını ortaya koyuyor. YÖYP ile hastaların daha önce hiç başaramadıkları aktiviteleri gerçekleştirmeye başladığı kanıtlanmış durumdadır. Ayrıca, YÖYP alan hastaların özel eğitim, konuşma tedavisi, fizyoterapi, ergoterapi ve psikoterapi gibi çalışmalardan daha çok ve hızlı yararlanmaya başladığı fark edildi" dedi.

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Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor

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