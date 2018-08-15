YUPAM'dan yerli beton püskürtme simülatörü

İSTANBUL (AA) - HARUN POLAT - ÜNAL GÜNDOĞDU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yeraltı ve Yerüstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi'nce (YUPAM) beton püskürtme operatörlerinin eğitimi sırasında çimento israfının önlenmesi için yerli mobil simülatör geliştirildi.

Üretilen simülatör ile eğitim alan operatörlerin, metro inşaat sahasında kaliteli bir çalışma performansı sergilemesi hedefleniliyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılan simülatör ile operatörler inşaat sahasına geçmeden önce mobil ekranda sağlıklı bir uyum süreci yaşıyor.

YUPAM Koordinatörü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Namlı, simülatöre ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki metro inşaatlarının kalitesi ve hızlı şekilde tamamlanması için yerli ve milli bir beton püskürtme simülatörü geliştirdiklerini söyledi.

Yapılması hedeflenen metro hatları için mevcut imkanların ve kaynakların geliştirilmesi gerektiğini belirten Namlı, "Projemiz kapsamında İstanbul'da inşası devam eden metro hatlarındaki sorunları ve ihtiyaçları tespit ettik. Düzenlenen dünya tünel kongrelerine katıldık. Bilgi alışverişlerinde bulunduk. Orada metro inşaatlarının kalitesini arttırmak için simülatör kullanıldığını gördük. Püskürtme beton atacak operatörlerin çalışma esnasında malzeme sarfiyatının önüne geçmek için yerli ve milli bir püskürtme simülatörü hazırladık." diye konuştu.