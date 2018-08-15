YUPAM'dan yerli beton püskürtme simülatörü

İSTANBUL (AA) - HARUN POLAT - ÜNAL GÜNDOĞDU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yeraltı ve Yerüstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi'nce (YUPAM) beton püskürtme operatörlerinin eğitimi sırasında çimento israfının önlenmesi için yerli mobil simülatör geliştirildi.
Üretilen simülatör ile eğitim alan operatörlerin, metro inşaat sahasında kaliteli bir çalışma performansı sergilemesi hedefleniliyor.
Sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılan simülatör ile operatörler inşaat sahasına geçmeden önce mobil ekranda sağlıklı bir uyum süreci yaşıyor.
YUPAM Koordinatörü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Namlı, simülatöre ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki metro inşaatlarının kalitesi ve hızlı şekilde tamamlanması için yerli ve milli bir beton püskürtme simülatörü geliştirdiklerini söyledi.
Yapılması hedeflenen metro hatları için mevcut imkanların ve kaynakların geliştirilmesi gerektiğini belirten Namlı, "Projemiz kapsamında İstanbul'da inşası devam eden metro hatlarındaki sorunları ve ihtiyaçları tespit ettik. Düzenlenen dünya tünel kongrelerine katıldık. Bilgi alışverişlerinde bulunduk. Orada metro inşaatlarının kalitesini arttırmak için simülatör kullanıldığını gördük. Püskürtme beton atacak operatörlerin çalışma esnasında malzeme sarfiyatının önüne geçmek için yerli ve milli bir püskürtme simülatörü hazırladık." diye konuştu.
Namlı, geliştirdikleri beton püskürtme simülatörüne ilişkin projenin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da desteklendiğini vurguladı.
- "Mesleki tanımı yapılacak"
Ulaşımla ilgili gerçekleşen çalışmaların yüksek bütçe gerektirdiğini hatırlatan Namlı, şunları anlattı:
"Biz bu simülatörü hazır olarak yurt dışında üreten firmalardan satın alıp burada eğitimini verebilirdik. Ama biz bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Döviz kaybına sebep olmadan cari açığa sebep olmayacak şekilde burada üretmiş olduk. Cari açığı düşürücü bir adım oldu. Beton püskürtme simülatörü operatörü de yetiştireceğiz. Türkiye Tünelcilik Derneği ile sertifikalandırma ve meslek tanımı yapılması için Mesleki Yeterlilik Kurumu'na başvurduk. Böylece 'Püskürtme Beton Operatörü' tanımı yapıldı. Ayrıca operatörlere üniversitemizde püskürtme betona ilişkin teorik eğitimler vereceğiz. Beş kişilik ekip ile bir yıl süren bir çalışma sonucu simülatörü geliştirdik.
Artık bu konuda çalışmak isteyen operatörümüz sanal simülatör cihazı ile eğitim alacak. Böylelikle hem hızlı hem kaliteli hem israfsız bir iş performansı ortaya koyacağız. İstanbul'da devam eden metro çalışmalarında hızı arttırmayı hedefliyoruz. Operatörlerimiz sahaya indiği zaman kullanacağı püskürtme makinesine alışkın olacak. Bu durumu sürücü belgesi almak isteyen kişilerin direksiyon sınavına girmeden önce sürücü kurslarında simülatör eşliğinde araç kullanmayı öğrenmeleri şeklinde algılayabiliriz."
YUPAM'ın üç ana başlık altında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Namlı, "Yeraltı görüntüleme eğitimi, karayolu kavşak optimizasyonu ve püskürtme beton simülatör eğitimi alanlarında çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi genel amacına yönelik olarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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