Yurda gitmek isteyen öğrencileri gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Adana’da gece yurda gitmek isteyen 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp 120 lira para ve kol saatini bıçakla gasp ettiği ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi’nde okuyan A.O.B. (20), arkadaşı K.N. (20) ile birlikte kaldığı öğrenci yurdundan toplu taşıma aracıyla 17 Ocak akşamı eğlenmeye gitti. İki arkadaş bir süre eğlendikten sonra gece yurda dönmek için yola çıktı. Ancak bir türlü taksi ya da toplu taşıma aracı gelmedi. Buradan geçen bir otomobil, öğrencilerin yanında durup içindekiler, "Nereye gençler sizi gideceğiniz yere kadar götürelim" dedi. Bunun üzerine gençler öğrenci olduklarını, yurda gitmek istediklerini söyledi. Şahıslar da iki öğrenciyi araçlarına aldı. Ancak bir süre gittikten sonra zanlılardan İbrahim K. öğrencilere bıçak çekip paralarını istedi. Öğrenciler ise parayı vermek istemedi. Bunun üzerine Emir Kürşat O. "vermiyor bıçakla, bıçağı vur" diye bağırdı. Öğrenciler de korkup ceplerindeki 120 lira parayı ve kol saatleri sürücü Bekir A.’ya (23) verdi. Araçtan indirilen öğrenciler telefonla polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin gittiği güzergah üzerinde yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında aracın plakasını tespit etti. Polis, plakadan da zanlıların evlerini belirleyerek Yeşilyurt ve PTT Evleri mahallelerine yaptığı operasyonda zanlıları yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, şahısların ifadesini aldıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de zanlıları tutukladı. Pişman olduklarını söyleyen zanlıların, öğrencilerin zararlarını gidereceklerini söylediği öğrenildi.

