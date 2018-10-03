HABER

Yurda kaçak getirilen yavru köpekler için ihale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 9 yavru köpek için ihale düzenlendi

EDİRNE (AA) - Yurda kaçak olarak getirilirken sınır kapısında yakalanan 9 köpek için ihale yapıldı.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı ve pekinez cinsi köpekler için açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirdi.

İki kişinin katıldığı ihalede, 5 Çin aslanı için 3 bin 100, 4 pekinez için ise 800 lira teklif edildi. İhale sonucu, ihale komisyonuna gönderildi.

Komisyon, bedeli uygun bulursa yavru köpekler sahiplerine teslim edilecek.

İhaleye katılan Uluç Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrükte yakalanan köpeklerin ihalesine girerek 5 Çin aslanını aldığını belirtti.

Bu köpeklerin petshoplarda satışına karşı olduklarını ifade eden Uluç, "Tek istediğim bu köpeklerin petshopçuların eline düşmemesi. Bunlar ülkemize kaçak yollarla ticaret amacıyla getiriliyor. Biz bu ticarete dur demek amacıyla buradayız. Türkiye'ye bir oyuncak, doğum günü veya karne hediyesi olarak getiriliyorlar. Bunların tekrar petshoplarda demir parmaklıkların arkasına girmemesi için buradayız.

Bu tip ihaleleri kovalayan fırsatçı varsa eğer en yüksek teklifi biz vereceğiz. Buraya gelip eliniz boş döneceksiniz. Üç verirseniz 5, 5 verirseniz 10 vereceğiz ve bu hayvanları bir mal olarak kullandırmayacağız. Onları gerçekten sevecek ömürlük yuvalarına vereceğiz." dedi.

İhalede 4 pekinez cinsi köpek ise Cemal Kuru tarafından 800 lira bedelle satın alındı.

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
Fotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıFotoğraflar // Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecekİçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bedel Çin aslanı ihale Tasfiye Hizmetleri yavru köpek

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de operasyon! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir’de operasyon! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İşte 20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar

İşte 20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar

Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu!

Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.