Yurda kaçak getirilen yavru köpekler için ihale

EDİRNE (AA) - Yurda kaçak olarak getirilirken sınır kapısında yakalanan 9 köpek için ihale yapıldı.
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı ve pekinez cinsi köpekler için açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirdi.
İki kişinin katıldığı ihalede, 5 Çin aslanı için 3 bin 100, 4 pekinez için ise 800 lira teklif edildi. İhale sonucu, ihale komisyonuna gönderildi.
Komisyon, bedeli uygun bulursa yavru köpekler sahiplerine teslim edilecek.
İhaleye katılan Uluç Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrükte yakalanan köpeklerin ihalesine girerek 5 Çin aslanını aldığını belirtti.
Bu köpeklerin petshoplarda satışına karşı olduklarını ifade eden Uluç, "Tek istediğim bu köpeklerin petshopçuların eline düşmemesi. Bunlar ülkemize kaçak yollarla ticaret amacıyla getiriliyor. Biz bu ticarete dur demek amacıyla buradayız. Türkiye'ye bir oyuncak, doğum günü veya karne hediyesi olarak getiriliyorlar. Bunların tekrar petshoplarda demir parmaklıkların arkasına girmemesi için buradayız.
Bu tip ihaleleri kovalayan fırsatçı varsa eğer en yüksek teklifi biz vereceğiz. Buraya gelip eliniz boş döneceksiniz. Üç verirseniz 5, 5 verirseniz 10 vereceğiz ve bu hayvanları bir mal olarak kullandırmayacağız. Onları gerçekten sevecek ömürlük yuvalarına vereceğiz." dedi.
İhalede 4 pekinez cinsi köpek ise Cemal Kuru tarafından 800 lira bedelle satın alındı.
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