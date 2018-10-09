Yurda kaçak giren göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Gözeli yolu Yedipınar mevkiinde bugün sabah erken saatlerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüsün devrildi. Meydana gelen kazada, minübüste bulunanlardan biri ağır 26 kişi yaralandı. Minibisün içerisindekilerin yurda kaçak giren Afganistan uyruklu göçmenlerin olduğu öğrenildi. Sürücünün ise olay yerinden yardım bulma bahanesiyle kaçtığı ortaya çıktı.
Yurda kaçak olarak giren ve batı ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 FY 1078 plakalı minibüs, Sivrice ilçesi Gözeli yolu, Yedipınar mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. Sabah saat 07.30'da meydana gelen kazada, kaçak göçmenlerden biri ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 26 kişi, ambulanslarla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adı öğrenilemeyen sürücünün ise yardım bahanesiyle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, jandarma bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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