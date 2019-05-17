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Yurda malzeme alacaklarını söyleyerek esnafı dolandıran 7 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kendilerini Kuran kursu hocası olarak tanıtan ve yurt öğrencilerine gıda malzemesi almak istediğini söyleyerek, 10 farklı iş yeri sahibini 200 bin lira dolandıran 7 kişi, operasyonla yakalandı.

Yurda malzeme alacaklarını söyleyerek esnafı dolandıran 7 kişiye gözaltı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te kendilerini Kuran kursu hocası olarak tanıtan ve yurt öğrencilerine gıda malzemesi almak istediğini söyleyerek, 10 farklı iş yeri sahibini 200 bin lira dolandıran 7 kişi, operasyonla yakalandı.
Gaziantep ve çevre illerde gıda işiyle uğraşan 10 esnafı telefonla arayan K.Ç., kendisini Kuran kursu hocası olarak tanıttı ve yurttaki öğrencilere gıda malzemesi almak istediğini söyledi. K.Ç. pazarlık yaparak anlaştığı esnafı malzemelerle birlikte Gaziantep'e çağırdı. Getirilen 200 bin lira değerindeki gıda malzemelerini depoya indirten K.Ç., ücreti sonra ödeyeceğini söyleyerek malzemelerle birlikte ortadan kayboldu. Daha sonra paralarını almak için depoya giden iş yeri sahipleri deponun boş olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptığı araştırmada K.Ç. ile kendisine yardım eden A.Ç., R.Ç., U.G., Y.K., S.Y. ve Y.G.'nin adresleri belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yurda malzeme alacaklarını söyleyerek esnafı dolandıran 7 kişiye gözaltıYurda malzeme alacaklarını söyleyerek esnafı dolandıran 7 kişiye gözaltıYurda malzeme alacaklarını söyleyerek esnafı dolandıran 7 kişiye gözaltı

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