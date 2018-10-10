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Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

Antalya'da motosikletin arka koltuğunda oturan bir kadının kask yerine başına kova geçirmesi, görenleri şaşırttı.

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Antalya Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki Termessos Bulvarı ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesişiminde bulunan trafik ışıklarında 07 FTH 14 plakalı motosikleti görenler gözlerine inanamadı.

KASK YERİNE BAŞINA KOVA GEÇİRDİ

Seyir halindeki motosikletin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, kask yerine başına kova geçirerek yola devam etti. Olay Mobese kameraları altında yaşanırken, çevredekiler cep telefonlarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.

"GÜLMEKTEN KENDİMİZİ ALAMADIK"

Aracıyla trafik ışıklarında beklerken olaya şahit olan Can Yücel Çetin, "Böyle bir görüntüyü ilk defa gördüm. Nahoş bir durum ancak gülmekten kendimizi alamadık" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Motosiklet kask

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