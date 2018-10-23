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YURDUN 11. KATINDAN DÜŞEN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 09:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin, dengesinin kaybederek mi düştüğünü yoksa İntihar mı ettiğini araştırıyor. Olay, saat 21:00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi olayın intihar? yoksa yüksekten düşme mi? olduğunu araştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------- -Yurttan görüntü -Polis ekiplerinin calışması -Ambulanstan görüntü -Cesedin cenaze arabasına alınması -Yurdun önünde toplanan öğrenciler -Genel ve detay görüntüler

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