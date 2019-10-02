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Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

TRABZON’un Yomra ilçesinde, fen lisesi öğrencisi Tuana S.(14), kaldığı kız öğrenci yurdunun 3'üncü kattaki penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.  Olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Selçuk BAŞAR/ YOMRA (Trabzon), (DHA)-TRABZON’un Yomra ilçesinde, fen lisesi öğrencisi Tuana S.(14), kaldığı kız öğrenci yurdunun 3'üncü kattaki penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. Tuana S.'nin intihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

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