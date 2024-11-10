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Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

10.11.2024 22:42
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Malatya'da kahreden bir olay yaşandı. Kaldığı yurdun bahçesinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Üniversite öğrencisi Hatice Tunç memleketi Hatay'da defnedildi. Acılı aile kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak raporu beklerken, Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Babanın söyledikleri ise yürekleri dağladı.

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Malatya İnönü Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'tan acı haber geldi. Kaldığı Battalgazi Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunun önünde Tunç'un cansız bedeni bulundu.

Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi. Genç kız, Bezge Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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İNTİHAR ETTİĞİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR!

Kızlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak raporu beklerken, Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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"KIZIM ÖLMEDEN ÖNCEKİ AKŞAM KONUŞTUK SIKINTISI YOKTU"

Kızı ile cansız bedeninin bulunduğu sabahın akşamında 20 dakika görüşme yaptığını dile getiren baba Ali Tunç, “Kızım ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk. Sıkıntısının olmadığını söyledi ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu. Benden sonra gece kardeşleriyle de konuştu. Sabah haber geldi. Malatya'dan arayıp gelmemizi istediler. Karakol memuru aradı ve 'Başınız sağ olsun, kızınızı kaybettiniz' dedi. Adli tıpa giderek ifade verdikten 15 dakika sonra kızımın cenazesini kucağımıza verdiler. Cenaze arabasına koyduk ve geri döndük” dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Malatya Öğrenci yurdu kız
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