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Yurdun penceresinden atlayan nişanlısını tuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 22:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, nişanlısı ile tartıştıktan sonra kaldığı öğrenci yurdunun 3'üncü katından atlayan C.İ.'yi (22), nişanlısı M.K.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, nişanlısı ile tartıştıktan sonra kaldığı öğrenci yurdunun 3'üncü katından atlayan C.İ.'yi (22), nişanlısı M.K. (30) tuttu. Yaralanan genç kız ile nişanlısı tedaviye alındı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun kapısında nişanlısı M.K. ile tartışan C.İ., daha sonra yurdun 3'üncü kat penceresine çıktı. Burada nişanlısı ile tartışmaya devam eden genç kız bir anda kendisini boşluğa bıraktı. M.K., kendisini siper ederek nişanlısını tuttu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından C.İ. ve M.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlerin vücutlarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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