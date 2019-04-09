Yüreğir’de ‘Kocaispir’ dönemi başladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Kocaispir, “AK Parti ve MHP’nin adayı olarak yola çıkmıştım. Bundan sonra sadece Cumhur İttifakı’nın değil tüm Yüreğir’in belediye başkanıyım.” dedi.

220 bin 942 seçmenin oy kullandığı Yüreğir’de 103 bin 383 oy alan Kocaispir, 99 bin 454 oy alan rakibi CHP’li Kamuran Karaca’yı geride bırakarak Yüreğir Belediye Başkanı olmuştu. Dün Seçim Kurulundan mazbatasını alan Kocaispir, Yüreğir Belediyesinde düzenlenen devir teslim törenin ardından eski Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’dan belediye başkanlığını devraldı.

“Başkanlık görevini Kocaispir’e devretmekten onur duyuyorum”

Başkanlık makamında açıklamalarda bulunan Çelikcan, iki dönem Yüreğir’e hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını ve aynı mutluluğu da belediye başkanlığı görevini Kocaispir’e devretmekten duyduğunu ifade ederek, “Fatih kardeşim, önceki yıllarda gençlik kolları başkanlığımızı, meclis üyeliğimizi yapmış, bu davanın içerisinde uzun yıllar yer almış bir arkadaşımız. İnşallah bu bayrağı kendisine, milletimizin teveccühü ile devrediyorum. O da bu bayrağı alıp daha yukarı taşıyacak ve kendisinden sonra gelen arkadaşlarımıza güzel bir şekilde devredecektir. Ülkemize, Adana’mıza ve Yüreğir’mize hizmet edecek.” diye konuştu.