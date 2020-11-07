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  4. Yürek burkan anlar! Dumandan etkilenen tavşanı kurtarmak için kalp masajı yaptılar

Yürek burkan anlar! Dumandan etkilenen tavşanı kurtarmak için kalp masajı yaptılar

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde bulunan bir kuş ve tavşan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin tavşanı kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi 1181 Sokak'taki bir evde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bir kuş ve tavşan ise telef oldu.

"TAVŞANA KALP MASAJI YAPTILAR"

İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir tavşana oksijen vererek, kalp masajı yapıldı. Uzun süre tavşanı yeninden hayata döndürme çalışmaları ise başarısız oldu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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