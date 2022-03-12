Yürek burkan görüntü! Karlı ve soğuk havada böyle ısındılar...

Yapılan uyarıların ardından gelen yoğun kar yağışı ve soğuklar İstanbul'da etkili oldu, dışarıda kalanlara zor anlar yaşattı. Karlı ve soğuk hava İstanbul'u esir alırken, bu havadan en çok etkilenenler arasında sokaklarda kalan çocuklar da vardı. Soğuk havada ısınmak için yaptıklarıyla yürek burkan görüntülerin yaşandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

SOĞUK HAVADA BÖYLE ISINDILAR

Birçok kişi Taksim Meydan'da kar topu oynayarak karlı havanın keyfini çıkarırken, sokaklarda kalan çocuklardan ilginç görüntüler yansıdı. Soğuk havada zor durumda kalan sokak çocukları, Taksim Meydan'da duran araçların egzoz borusundan yararlanarak ısındı.

Yolcu otobüsünün durduğunu gören çocuklar, egzoz borusunun önüne koştu. Otobüs hareket edinceye kadar ısınan çocuklar, görüntülere yansıdı. (DHA)



