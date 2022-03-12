HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek burkan görüntü! Karlı ve soğuk havada böyle ısındılar...

Yürek burkan görüntü! Karlı ve soğuk havada böyle ısındılar...

12.03.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken yürek burkan bir görüntü kaydedildi. Karlı ve soğuk havadan etkilenen sokak çocukları, yolda duran araçların egzozundan yararlanarak ısındı. Taksim'de duran bir otobüsün arkasına geçip ısınan çocuklar kameralar tarafından kaydedildi.

Yürek burkan görüntü! Karlı ve soğuk havada böyle ısındılar...

Yapılan uyarıların ardından gelen yoğun kar yağışı ve soğuklar İstanbul'da etkili oldu, dışarıda kalanlara zor anlar yaşattı. Karlı ve soğuk hava İstanbul'u esir alırken, bu havadan en çok etkilenenler arasında sokaklarda kalan çocuklar da vardı. Soğuk havada ısınmak için yaptıklarıyla yürek burkan görüntülerin yaşandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

559a7627872dd82a8a36d481ba9d4bcc

SOĞUK HAVADA BÖYLE ISINDILAR

Birçok kişi Taksim Meydan'da kar topu oynayarak karlı havanın keyfini çıkarırken, sokaklarda kalan çocuklardan ilginç görüntüler yansıdı. Soğuk havada zor durumda kalan sokak çocukları, Taksim Meydan'da duran araçların egzoz borusundan yararlanarak ısındı.

a654bd4772cea44d06188996c4380f17

Yolcu otobüsünün durduğunu gören çocuklar, egzoz borusunun önüne koştu. Otobüs hareket edinceye kadar ısınan çocuklar, görüntülere yansıdı. (DHA)

714bdb5e243617bc7226cf17d9f259ac

84205bb32dea19db7ff478c68a941063

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 6 kişi silahla yaralandı50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 6 kişi silahla yaralandı
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: HazırızRusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız
Feci kaza! Trafik kilitlendiFeci kaza! Trafik kilitlendi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler

Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler

Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.