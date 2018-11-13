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Yürek burkan görüntü! Şimdilerde eski hayatını arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

29 yıl boyunca tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat, direksiyondayken yaptığı kaza yüzünden bacaklarını kaybetti. Şimdilerde eski hayatını arayan Polat, sokaklarda yaşıyor, kağıt mendil ve su satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Hayatının kararmasına neden olan kazada iki bacağıyla birden her şeyini kaybeden İbrahim Polat, 11 yaşında üvey annesi tarafından evden atıldığı günleri yeniden yaşadığını söylüyor.

Tır sürücüsünün hayatla imtihanı yürekleri burktu

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29 yıl tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 2 bacağını ve elindeki her şeyini kaybetti. Taksim meydanında yaşam mücadelesi vererek kağıt mendil ve su satıp geçimini sağlayan Polat’ın yaşadıkları yürekleri dağladı.
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Beyoğlu Taksim Meydanında iki bacağı olmayan ve kağıt mendil satarak geçimini sağlayan İbrahim Polat’ın hikayesi yüreklerini burktu. 29 yıl boyunca tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat’ın 2010 yılında geçirdiği trafik kazası hayatının kararmasına neden oldu.
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Yaşadığı feci kazada 2 ayağıyla birlikte, her şeyini kaybeden İbrahim Polat, 11 yaşında üvey annesi tarafından evden atıldığı dönemlere geri döndü. Kazadan sonra bütün yakınlarının sırt çevirdiği Polat, şimdilerde kağıt mendil ve su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.
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'AYAKLARIMI KAYBETTİKTEN SONRA İŞ YAPAMIYORUM'

'AYAKLARIMI KAYBETTİKTEN SONRA İŞ YAPAMIYORUM'
Yaşadıklarını anlatan İbrahim Polat, bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Polat yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, ‘‘Ben annemin en son çocuğuyum. Benim babam iki evlilik yaptı, eve analık geldi. Analık tarafından ben 9-11 yaşlarında sokağa atıldım. İstanbul’a geldim. Yenikapı tren garında, parklarda, banklarda yattım. Bitlendim, pirelendim. 17 yaşında iş hayatına atıldım. İş hayatından 2010’dan beri kopuğum. Ayaklarımı kaybettikten sonra artık iş yapamıyorum.’’
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İMAM NİKAHLI EŞİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

İMAM NİKAHLI EŞİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
2010 yılında yaşadığı kazanın ardından bütün yakınları İbrahim Polat’a sırt çevirirken, bir tek yanında imam nikahlı eşi Sinem Dikmen kaldı. İbrahim Polat’ı bir an olsun yalnız bırakmayan Sinem Dikmen, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Polat Kaza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ünlü zenginler ve devlet ana sedini duyar işallah.
Bu vatandaş bizim. Ben bir vatandaş olarak bile bu vatandaşın karnını doyuramamanın Allah katındaki kaygısını taşıyorsam, ülkeyi yönetenler bu kaygının ne kadarını taşıyor. Kul hakkı doğuyor sevgili Liderler kul. Allah'tan korkun.
Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme! Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata, Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü insanları görünce, düşme! (ibrahim Dizlek)
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