Yürek burkan görüntü! Şimdilerde eski hayatını arıyor

Hayatının kararmasına neden olan kazada iki bacağıyla birden her şeyini kaybeden İbrahim Polat, 11 yaşında üvey annesi tarafından evden atıldığı günleri yeniden yaşadığını söylüyor.

Tır sürücüsünün hayatla imtihanı yürekleri burktu

1 / 5 29 yıl tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 2 bacağını ve elindeki her şeyini kaybetti. Taksim meydanında yaşam mücadelesi vererek kağıt mendil ve su satıp geçimini sağlayan Polat’ın yaşadıkları yürekleri dağladı.

2 / 5 Beyoğlu Taksim Meydanında iki bacağı olmayan ve kağıt mendil satarak geçimini sağlayan İbrahim Polat’ın hikayesi yüreklerini burktu. 29 yıl boyunca tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat’ın 2010 yılında geçirdiği trafik kazası hayatının kararmasına neden oldu.

3 / 5 Yaşadığı feci kazada 2 ayağıyla birlikte, her şeyini kaybeden İbrahim Polat, 11 yaşında üvey annesi tarafından evden atıldığı dönemlere geri döndü. Kazadan sonra bütün yakınlarının sırt çevirdiği Polat, şimdilerde kağıt mendil ve su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

4 / 5 'AYAKLARIMI KAYBETTİKTEN SONRA İŞ YAPAMIYORUM' Yaşadıklarını anlatan İbrahim Polat, bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Polat yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, ‘‘Ben annemin en son çocuğuyum. Benim babam iki evlilik yaptı, eve analık geldi. Analık tarafından ben 9-11 yaşlarında sokağa atıldım. İstanbul’a geldim. Yenikapı tren garında, parklarda, banklarda yattım. Bitlendim, pirelendim. 17 yaşında iş hayatına atıldım. İş hayatından 2010’dan beri kopuğum. Ayaklarımı kaybettikten sonra artık iş yapamıyorum.’’