HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek burkan olay... Aylardır ormanda mağara gibi barakada yaşıyor

Yürek burkan olay... Aylardır ormanda mağara gibi barakada yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kendi imkanlarıyla yaptığı barakada yaşayan 63 yaşındaki Zeki Aydan görenleri şaşkına çeviriyor.

Aydan, İnegöl’e 7 kilometre uzaklıkta olan Sarıpınar Mahallesi’ndeki ormanlık alana kendi imkanlarıyla baraka yaptı. Geçen sene ağustos ayından bu yana burada tek başına yaşayan yaşlı adamın devletten tek isteği ise konteyner bir ev. Hayatını burada sürdüren Aydan’a ilk yardım eli İHH İnegöl ekibinden geldi. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan İHH İnegöl ekibi gereken yardımların yapılması için seferber oldu.

İHH İnegöl Başkanı İlhan Tatlı, "Zeki amcamız aylardır bu gördüğünüz yerde yaşam mücadelesi veriyor. Bizlere gelen ihbar üzerine gelip yerinde gördük ve ilk etapta yiyecek ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi amcamız için gereken yardımların yapılması için girişimlerde bulunuyoruz. Gerçekten burada yaşamak çok zor. Kimsesi yok ve yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle hayata küserek buraya yerleşmiş. Bir kışı burada geçirmiş. Aylardır doğru düzgün banyo bile yapmamış. Bizleri gördüğünde çok mutlu oldu" dedi.

Yaklaşık 8 aydır burada yaşadığını söyleyen Zeki Aydan ise, "Yaşadığım sorunlar nedeniyle buraya gelmek zorunda kaldım. Bir evim vardı ama onu da mecburen sattım. Kimsem yok. Yalnız başıma yaşıyorum. Ben devletimizden bana sadece buraya bir konteyner ev yapmasını istiyorum. Başka bir beklentim yok. Gereken tüm ihtiyaçlarımı kendim Allah’ın izniyle karşılarım. Burada kalmaktan korkmuyorum. İHH ekibi olmasaydı belki benim sesimi kimse duymayacaktı. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun bana sahip çıktılar" şeklinde konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Huzurevlerine ziyaretçi kısıtlamasıHuzurevlerine ziyaretçi kısıtlaması
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
1/

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Diğer Haberler
Boşandığı eşinden şiddet gören avukat, yaşadığı dehşeti anlattı!

Boşandığı eşinden şiddet gören avukat, yaşadığı dehşeti anlattı!

Resimli Cuma mesajları: Mübarek Ramazan ayında Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar!

Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar!

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 17 bin 506 vatandaşımız karantinada

'17 bin 506 vatandaşımız karantinada'

İstanbul'da öldürüp, Kocaeli'ye bıraktılar! 9 kişi gözaltına alındı

300 bin araç incelendi! Yakalandılar

Satın aldığı çekme karavanı, seyahat kısıtlaması nedeniyle il sınırında teslim aldı

Seyahat kısıtlaması engel olamadı! İl sınırında teslim aldı

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi alınmayacak

Huzurevlerine ziyaretçi kısıtlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.