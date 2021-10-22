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Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

22.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, 19 yıl önce doğan çocuğunu bakamadığı için evlatlık veren anne, çocuğunun fotoğrafını 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü. Gözü yaşlı anne, seneler sonra evladına kavuşmak için yardım bekliyor.

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Şu anda 59 yaşında olan Gülşen Güçlü'nün 19 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuğa bakamadığı için bir televizyon programına çıkarak evlatlık vermek istedi. Yeni doğan çocuğunu 19 yıl önce isteyen bir aileye evlatlık olarak verdi. Aradan geçen uzun yılların ardından annelik duyguları ağır basarak çocuğunu tekrar görmek için araştırmaya başladı.

Konyalı bir ailenin evlatlık edindiği çocuğunun Avusturya'da yaşadığını öğrendi. Çocuğunu bulmak için bir televizyon programına başvuran Gülşen Güçlü, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

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FOTOĞRAFI GÖSTERİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucu çocuğunun fotoğrafına ulaşılıp anneye gösterildi. Çocuğunun fotoğrafını gören yaşlı kadının tek arzusu, ölmeden önce çocuğunu bir kez görüp ona sarılmak. Gülşen Güçlü, her gün çocuğunun fotoğrafına bakıp göz yaşı döküyor.

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"ÖLMEDEN EVVEL SON BİR KEZ SARILMAK İSTİYORUM"

19 yıl önce erkek bir çocuğu dünyaya geldiğini, ancak bakamadığı için evlatlık verdiğini ifade eden Gülşen Güçlü, "Ben çocuğa bakamayacağım için evlatlık vermek istedim. 19 yıl önce bir televizyon programına çıkarak, henüz yaşına girmeyen çocuğumu evlatlık vermek istediğimi söyledim. Bir aile çocuğuma talip oldu. Ben de bu aileye çocuğumu evlatlık verdim. Aradan geçen uzun yılların ardından çocuğumu çok özledim. Onu görmek istedim. Aramaya başladım. Konyalı bir ailede olduğunu öğrendim. Oraya görmeye gittim. Çocuğumun yeni ailesiyle birlikte Avusturya'da yaşadığını öğrendim. Bulmak için bir televizyon programına başvurdum. Onlar da fotoğrafını bulup bana gönderdiler. Ben çocuğumu bulmak ve ölmeden evvel son bir kez sarılmak istiyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bursa
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