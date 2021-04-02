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  4. Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

02.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden otizmli sporcu Uğur Efe Aydoğan'ın annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, Dünya Otizm Farkıdalık Günü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Özel bir hastanede Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, 22 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Aydoğan’ın geçen çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti. Aydoğan’ın cenazesi Gürses Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Alanya kırsalı Dönme mevkiindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda meslektaşının yanı sıra, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gökhan Aydoğan eşinin tabutunun başından bir olsun ayrılmazken, yakınları ise gözyaşlarına hakim olmadı.

YÜREK BURKAN TESADÜF

Dr. Aliye Aydoğan’ın 2 Nisan Dünya Otizm Farkıdalık Günü’nde toprağa verilmesinde yürekleri burkan tesadüf yaşandı. Aliye Aydoğan’ın 17 yaşında otizmli oğlu Uğur Efe Aydoğan’ın birçok başarılara imza attığı ve son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi 2. Bölge Şampiyonası’nda Altın Madalya kazandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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antalya Alanya

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