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Yürek Çıkmazı'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü futbolcuyla aşk iddiası ortalığı karıştırdı

06.07.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği İpek karakteriyle hafızalarımıza kazınan Dilara Aksüyek son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol aldı. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun ünlü futbolcu ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Yürek Çıkmazı'nın yıldızı Dilara Aksüyek'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü futbolcuyla aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Evlerden Biri, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Mahrumlar, İstanbullu Gelin, Arıza ve Son Olarak Yürek Çıkmazı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Dilara Aksüyek yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile uzun süre aşk yaşayan güzel oyuncunun şimdilerde gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdığı konuşuluyor.

Dilara Aksüyek' 2

Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre, ünlü oyuncu Bursaspor'da oynayan ve Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le bir aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor.

Cenk Şahin

Bir süredir tatilde olan ikili önceki akşam Alaçatı'daki bir eğlence mekanında sarılarak görüldüğü iddia edildi. İkilinin sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından henüz bir açıklama gelmedi.

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