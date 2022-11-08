İrem Helvacıoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde alan İrem Helvacıoğlu ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ekran önünde yer aldı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...
2 Şubat 1990 Almanya doğumlu İrem Helvacıoğlu 32 yaşındadır. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol alan Helvacıoğlu 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.