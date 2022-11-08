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  4. Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi

08.11.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin başrolünde yer aldı. Bununla birlikte İrem Helvacıoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi

İrem Helvacıoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde alan İrem Helvacıoğlu ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ekran önünde yer aldı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 Almanya doğumlu İrem Helvacıoğlu 32 yaşındadır. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol alan Helvacıoğlu 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

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Oyuncu İrem Helvacıoğlu yaşında

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