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Yürek Çıkmazı oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları ve konusu

01.11.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Yürek Çıkmazı bu akşam ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her hafta salı akşamları yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Yürek Çıkmazı oyuncuları arasında ünlü isimler bulunuyor. Peki, Yürek Çıkmazı oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Yürek Çıkmazı oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları ve konusu

Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yürek Çıkmazı oyuncuları arasında yer alan Ayça Bingöl dizide Cennet karakterine hayat veriyor. Yeni dizide Cennet Tekin’in hayatındaki gerçekleri duyuramadığı, ölümünden sonra bir mektuba tüm çaresizliğini sığdırdığı acı çığlıklar bir bir yankılanacak.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.
Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

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YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI

Yürek Çıkmazı dizisi oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.
Ayça Bingöl - Cennet
İrem Helvacıoğlu - Zeynep
Alp Navruz - Halil
Mesut Akusta - Yılmaz
Dilara Aksüyek - Feride
Bihter Dinçel - Birsen

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