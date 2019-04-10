Yürek dağlayan kare! 5 yaşındaki çocuktan geriye bir tek ayakkabısı kaldı

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T. idaresindeki 45 UF 760 plakalı araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen D.A. (15), M.E.B. (5) ile Yağız B.'ye (5) çarptı. Kaza sonrası sürücü A.T.'nin ani manevra yaptığı traktör kaldırıma çıktı.