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  4. Yürek parçalayan an! Boğularak ölen polis memuru eşini elleriyle toprağa verdi

Yürek parçalayan an! Boğularak ölen polis memuru eşini elleriyle toprağa verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Antalya'da tatil için gittiği Kemer ilçesinde denizde boğulan ve hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Karabük'te defnedilen polis memurunun eşi, oğluna sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Eşini elleriyle mezara koyan Özdoğan'ın tarif edilemez acısı görenlerin yüreğini parçaladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi Seyit (32) ve oğlu Özgür ile birlikte Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde çadır kurdu.

Gece sahilde denize giren Özdoğan, boğularak hayatını kaybetti. Evliliklerinin 10’uncu yıl dönümünü kutlayan polis memuru Özdoğan’ın ölümü ailesini yasa boğdu.

Cenazeye Özdoğan’ın ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve meslektaşları katıldı. Cenazede Ozdoğan’ın annesi Gülser ve babası Durmuş Doymuş ayakta durmakta zorlandı.
Özdoğan’ın naaşı cenaze aracından tören mangası tarafından alınarak, cenaze namazı kılındı.
Özdoğan’n naaşı tören mangası tarafından tekrar cenaze aracına konulurken, hayatını kaybeden polis memurunun eşi Seyit Özdoğan ise çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.
Özdoğan, Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında defnedildi.
Burada polis memurunun eşi Seyit Özdoğan, eşini kendi elleriyle toprağa koydu. (İHA)
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