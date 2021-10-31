HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek sızlatan görüntü! Yüzde 9'a kadar geriledi

Yürek sızlatan görüntü! Yüzde 9'a kadar geriledi

31.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel iklim değişikliği, dünyanın dört bir yanında etkisini göstermeye devam ederken, Ankara barajlarında da yürek sızlatan görüntüleri beraberinde getirdi. Mevsim değişimleri ve yağışların azalması ile birlikte Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 9'a kadar geriledi.

Yürek sızlatan görüntü! Yüzde 9'a kadar geriledi

Tüm dünyada etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Türkiye’ye kuraklık olarak etkisini gösterdi. En büyük etkisinin su kaynakları üzerinde görüldüğü küresel iklim değişikliği dünya genelinde gıda arzı, enerji kaynaklarının azalması ve orman yangınları gibi sorunları beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliğinin Ankara üzerinde etkisi ise baraj doluluk oranlarının düşmesi olarak gözlemlendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, 30 Ekim itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 9,04.

AKTİF KULLANILABİLİR ORAN YÜZDE 9.04

Verilere göre, toplam hacmi 1 milyar 584 milyon metreküp olan barajlarda, su miktarı yüzde 21,12 oranındayken aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 9,04. Geçen yılın aynı gününde şehre verilen 1 milyon 125 bin 837 metreküplük su miktarı bu yıl 408 bin 643 metreküp artış ile 1 milyon 534 bin 480 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 30 Ekim’de 177 bin 637 metreküp olan barajlara gelen su miktarı, bu yıl aynı günde 38 bin 297 metreküp düşüşle 139 bin 340 metreküp oldu.

iHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Yangının en fazla zarar verdiği mahallenin dramı isminde saklı!Yangının en fazla zarar verdiği mahallenin dramı isminde saklı!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden istismar iddiası! "Bu olay benim bitişim oldu"

Şoke eden istismar iddiası! "Bu olay benim bitişim oldu"

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polisle ilgili yeni gelişme

Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polisle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.