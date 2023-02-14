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  4. Yürek yakan görüntü! Depremde hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret edip, Sevgililer Günü'nü kutladı

Yürek yakan görüntü! Depremde hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret edip, Sevgililer Günü'nü kutladı

14.02.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da Erkan Uçar (28), depremde hayatını kaybeden eşi Ebru Uçar'ın (27) mezarını, enkazdan sağ çıkarılan çocuklarıyla birlikte ziyaret edip, gül bırakarak Sevgililer Günü’nü kutladı. Deprem sırasında işte olduğunu belirten Erkan Uçar, en acı Sevgililer Günü'nü yaşadıklarını söyledi.

Yürek yakan görüntü! Depremde hayatını kaybeden eşinin mezarını ziyaret edip, Sevgililer Günü'nü kutladı

Malatya'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Uçar ailesinin tek katlı evi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Bu sırada evde bulunan Ebru Uçar ile çocukları Merve (9), Nehir (5) ve Berat (1) enkaz altında kaldı. Depremde Ebru Uçar yaşamını yitirirken, 3 çocuğu sağ çıkarıldı.

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MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Deprem sırasında işte olduğunu belirten Erkan Uçar, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşinin mezarını ziyaret etti. Dualar okuyup, eşinin mezarına gül bırakan Erkan Uçar, en acı Sevgililer Günü'nü yaşadıklarını söyledi.

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Uçar, "Deprem anında ben görevde olduğum için evde yoktum. Eşim ve çocuklarım enkaz altında kaldı. Eşim, göçük altında hayatını kaybederken çocuklarım sağ olarak çıkarıldı. Çok şükür onların bir şeyi yok. Ama bizim hayatımız bitti. Allah bize yardımcı olacaktır" dedi.

(DHA)

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