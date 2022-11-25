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  4. Yürek yakan görüntü! Hayatını kaybeden ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı

Yürek yakan görüntü! Hayatını kaybeden ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı

25.11.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yürekleri burkan bir olay yaşandı. Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araba çarptı. Hayatını kaybeden şahsın erkek kardeşi, kaza yerine gelerek gözyaşı döküp ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı. Öte yandan şahsın ölümüne neden olan sürücü ise gözaltına alındı.

Yürek yakan görüntü! Hayatını kaybeden ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Buldu (56), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Buldu'nun erkek kardeşi, gözyaşı döküp, ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı. Kaza yerinde durmayan sürücü H.Ö. (20) ise polise giderek teslim oldu.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mustafa Buldu, iddiaya göre 10 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayarak, karayolu üzerinden yaya olarak karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Buldu'ya, H.Ö. yönetimindeki otomobil çarptı. Buldu, çarpmanın etkisiyle 40 metre savrulurken, sürücü ise kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Buldu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde durmayan sürücü H.Ö. ise 500 metre uzaklıktaki polis merkezine giderek teslim oldu.

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AĞABEYİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Kaza yerine gelen ismi öğrenilemeyen Buldu'nun erkek kardeşi, ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp, elini uzun süre bırakmadı. Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Buldu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sürücü H.Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

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