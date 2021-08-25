Yürek yakan görüntü! Haberi duyan koştu, kimse sakinleştiremedi

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25.08.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki demir yüklü kamyonun altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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