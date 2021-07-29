HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manavgat'ta yürek yakan görüntüler! “Gel, gitme ne olursunuz, Allahım yardım et"

Manavgat'ta yürek yakan görüntüler! “Gel, gitme ne olursunuz, Allahım yardım et"

29.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat’ta bir vatandaşın alevlerden hayvanlarını kurtarma çabası yürekleri yaktı. “Gel, gitme ne olursunuz, Allahım yardım et” feryatları yangın karşısındaki çaresizliği ortaya koydu.

Antalya'da dün öğle saatlerinden bu yana devam eden yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Akseki ve Manavgat ilçelerinde 18 mahalle tedbiren boşaltıldı. Alevlere teslim olan onlarca ev kullanılamaz hale geldi.

Manavgattlı bir çiftçinin hayvanlarını kurtarma çabası yürekleri yaktı. “Gel, gitme ne olursunuz, Allahım yardım et” feryatları yangın karşısındaki çaresizliği ortaya koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERSadece dinleniyorumSadece dinleniyorum
Bunun adı mucize! İnanılmaz kurtuluş anbean kameradaBunun adı mucize! İnanılmaz kurtuluş anbean kamerada
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayvanlar nasıl bagıriyorlar ya rabbim inşallah korumuştur hepsini

En Çok Okunan Haberler

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Dehşeti yaşadılar! Fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Evler boşaltıldı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.