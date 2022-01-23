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  4. Yürek yakan kazada acılı eşin feryadı: Aşkım, ne olur ses ver

Yürek yakan kazada acılı eşin feryadı: Aşkım, ne olur ses ver

23.01.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu şoför ve 2 yolcu hayatını kaybetmişti. Kahreden kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kadının ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver’ diyerek ağlaması izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Yürek yakan kazada acılı eşin feryadı: Aşkım, ne olur ses ver

Kuzey Çevre Otoyolu’nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, bir kadının ağır yaralanan eşinin başında ‘aşkım, ne olur ses ver’ diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

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Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevik (52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı. Feci kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer alıyor. Genç bir kadının ise ağır yaralanan eşinin başında ‘aşkım, ne olur ses ver’ diyerek ağlaması yürekleri dağladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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