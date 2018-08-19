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Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 08:27 | Son Güncelleme

Konya’da motosikletin aynı istikamete giden tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç genç arkadaştan 2'si hayatını kaybederken biri ise yaralandı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin annesi çocuğunun cansız bedeninin başından ayrılmayıp vücuduna sarıldı ve çocuğunu uyandırmaya çalıştı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Adana Çevreyolu Caddesi ile Sedir Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki arkadaşı arkasında oturan plakasız motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler, Adana Çevreyolu Caddesi üzerinden Ereğli Caddesi üzerine seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 33 DPM 57 plakalı tıra yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 gencin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler ve arkasında oturan Hasan Adıgüzelli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yaralı olarak atlatan İbrahim İ. ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü Yusuf K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Kaza sonrası Hasan Adıgüzelli’nin yakınları olay yerine geldi. Hasan Adıgüzelli’nin hareketsiz yattığını gören aile bireyleri zor anlar yaşadı. Bu sırada hayatını kaybeden Hasan’ın annesi Güler ve babası Nazım Adıgüzelli çocuklarının cansız bedenine sarılarak ağladı. Anne Güler Adıgüzelli uzun süre çocuğunun başında gözyaşı döküp sarıldıktan sonra çocuğunun vücudunu sarsarak uyandırmaya çalışması dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne Güler ve baba Nazım Adıgüzelli zorlukla sakinleştirildi.

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MOTOSİKLET BAŞINDA POZ VERMİŞ

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından iki arkadaşın cansız bedenleri cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Adıgüzelli ile Barış Gerçekler’in birlikte başka bir motosiklet önünde poz verdikleri ve sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hasan Adıgüzelli’nin ise Kurban Bayramı’nın ardından askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Öte yandan polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ise motosikletin çalıntı olduğu ve şase numarasının silindiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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