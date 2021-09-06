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  4. Yürek yakan olay! 14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi hayatını kaybetti

06.09.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da biri 40 günlük, 5 çocuk annesi Hicran A., (39), yaşadığı 14'üncü kattaki daireden düşüp öldü. Polis, Hicran A.'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yürek yakan olay! 14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi hayatını kaybetti

Olay, 3 Eylül'de Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hicran A., 14 katlı binada, yaşadığı en üst kattaki daireden düştü. Sesler üzerine balkona çıkan komşuları Hicran A.’yı yerde hareketsiz görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hicran A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Hicran A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, intihar ettiği üzerinde durulan Hicran A.’nin yakınlarının ifadesine başvurdu.

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Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hicran A.’nın cenazesi, Cami Mahallesi Karabehlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

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İntihar Diyarbakır
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