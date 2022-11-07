HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yürek yakan olay: Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti!

Yürek yakan olay: Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti!

07.11.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da feci bir olay meydana geldi. Çine ilçesinde bazanın altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yürek yakan olay: Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti!

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerine baza kapağı düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş ve L.Ş'nin yedi yaşındaki kızı I.Ş, odadaki baza kapağının üzerine düşmesi sonucu arada sıkıştı.

ev

Kızını sıkıştığı yerden çıkaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ikamete polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan I.Ş, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. I.Ş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

Ardahan'da gıda zehirlenmesi şüphesi! Ardahan'da gıda zehirlenmesi şüphesi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uludağ'ın eteklerinde mahsur kaldılar! Ekipler seferber olduUludağ'ın eteklerinde mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu
Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldıSosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı
THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."
Anahtar Kelimeler:
Aydın Çine baza

En Çok Okunan Haberler

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

Mesut Özil Arda Güler'i Fenerbahçe'den koparıyor!

Mesut Özil Arda Güler'i Fenerbahçe'den koparıyor!

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte

Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte

Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi! Göç idaresinde olay çıkarttı

Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi! Göç idaresinde olay çıkarttı

İlginizi Çekebilir

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Verilen sözlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor!

Verilen sözlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.