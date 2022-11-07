Yürek yakan olay: Bazanın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti!

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerine baza kapağı düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş ve L.Ş'nin yedi yaşındaki kızı I.Ş, odadaki baza kapağının üzerine düşmesi sonucu arada sıkıştı.

Kızını sıkıştığı yerden çıkaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ikamete polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan I.Ş, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. I.Ş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)