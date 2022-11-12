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  4. Yürek yakan olay! Bebeğin üzerine televizyon düştü: Feci şekilde can verdi

Yürek yakan olay! Bebeğin üzerine televizyon düştü: Feci şekilde can verdi

12.11.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Kulu ilçesinde, iddiaya göre, üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan kahreden olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Yürek yakan olay! Bebeğin üzerine televizyon düştü: Feci şekilde can verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi 138815 Sokak'taki evlerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Fatma El Geryani'nin üzerine televizyon düştü.

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O sırada mutfakta olduğu iddia edilen anne, odaya girdiğinde çocuğunu televizyonun altında görüp 112 ihbar hattına bildirdi.

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KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtarılamayan çocuğun cesedi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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