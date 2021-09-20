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  4. Yürek yakan olay! Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi 10 saat sonra kıyıya vurdu

Yürek yakan olay! Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi 10 saat sonra kıyıya vurdu

20.09.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken denizde kaybolan gencin cansız bedenine 10 saat sonra ulaşıldı.

Yürek yakan olay! Denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi 10 saat sonra kıyıya vurdu

Olay, akşam saatlerinde Ereğli plajlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre çalışmak için Kahramanmaraş’tan Ereğli’ye gelen ve yaklaşık 1 aydır ilçede kurulu fabrikalardan birinde çalışan Yusuf Erdevir ve Ali K. denize girmek için plaja geldi. Denize giren Yusuf Erdevir (19) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu fark eden Ali K.(19) arkadaşını kurtarmak için denize girdi fakat kendisi de çırpınmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Ali K.’yı kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ali K.'nın tedavisine hemen başlanırken yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf Erdevir'yi bulmak için denizde araması başlattı. Polis ekipleri gencin eşyalarını alarak incelemelerde bulunurken, itfaiye ve sağlık ekipleri de teyakkuzda bekledi. Vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izlediği görüldü. Yusuf Erdevir’nin cansız bedeni 10 saatin ardından Sevgi Plaj Tesisleri’nde bulundu. Yusuf E.’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ni morguna kaldırıldı. Gencin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

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İHA

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