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Yürek yakan olay! Deprem olunca evinden çıktı... Çocuklarını kurtarmak için girdiği evin enkazında hayatını kaybetti

24.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da deprem sırasında yaşanan bir olay yürek yaktı. Hassa ilçesinde 81 yaşındaki Fatma Araz, deprem sırasında kendi evinden sağ çıktı. Sonrasında torunlarını ve çocuklarını kurtarmak için girdiği evde enkaz altında kaldı. Depremde tüm aile kurtuldu ancak yaşlı kadın enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Araz'ın torunu, "Bizi gelip uyardı, 'Çocuklarım dışarı çıkın' diye bağırdı" dedi.

Hatay, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden bir tanesi oldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve büyük can kayıplarının verildiği kentte, deprem sırasında yaşanan bir olay kahretti. Hassa ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Fatma Araz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremde sarsıntı olunca ailesini uyarmak için kendi evinden çıkıp çocuklarının ve torunlarının olduğu eve girdi. Ailesini uyaran Fatma Araz, evden kaçmalarını sağladı. Araz'ın torunları ve çocukları bu sayede kaçarak kurtulurken, yaşlı kadının ise üzerine kolon düştü ve hayatını kaybetti. Fatma Araz'ın kendi evinin ise depremde yıkılmadığı öğrenildi.

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"BİZİ GELİP UYARDI: ÇOCUKLARIM DIŞARI ÇIKIN"

Hayatını kaybeden Fatma Araz’ın torunu Abdulkadir Araz, “Biz depremde uyandık, babam çıkalım dedi. Halam ile nenem diğer evde beraber yatıyorlardı. Bizi gelip uyardı, çocuklarım dışarı çıkın diye bağırdı. Daha sonra bizim ev yıkılınca nenem altında kalarak vefat etti. Amcalarım 6 aile olarak burada kalmaktayız. Nenem kendisi evinden sağ çıktı, bize yardım etmek için dışarı çıkalım diye uğraştı. Deprem oluyor çocuklarım dışarı dedi, biz ailecek dışarı çıktık. Biz binanın yıkılmasına sokakta şahit olduk, baktık nenem enkaz altında kalmış” şeklinde konuştu. (İHA)

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