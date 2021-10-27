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  4. Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

27.10.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Mert Savcı (25) ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Tarı (24), düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Ziya Gökalp Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Dilan Tarı, 22 Ekim'de rahatsızlanarak bayıldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tarı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesini veren Tarı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tarı'nın, nişanlısı Mert Savcı ile düğününe 5 gün kaldığı öğrenildi.

Genç çiftin 31 Ekim'de gerçekleştirilecek düğün davetiyesindeki, 'Hazırlıkları uzun süren filmimiz sonunda tamamlandı. Birlikte izlemeye ne dersiniz?' ifadesi dikkat çekti.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Dilan Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tarı'nın cenazesi, Evci Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Tarı, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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DHA

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Kayseri
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